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Порошенко уравнял права женщин и мужчин в ВСУ

Президент Петр Порошенко подписал закон о равных правах женщин и мужчин во время службы в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях.

Президент Петр Порошенко подписал закон О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин при прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях.

Реализация закона будет способствовать повышению уровня правовой защиты женщин-военнослужащих и увеличению количества женщин на военной службе, в частности на высших воинских должностях, пишет АП.

Закон предоставляет равные возможности мужчинам и женщинам по заключению контракта на прохождение военной службы. Женщины могут заключать контракт на прохождение военной службы до достижения предельного возраста пребывания на военной службе.

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Также документ закрепляет принцип, согласно которому женщины проходят военную службу на равных началах с мужчинами. Это предполагает равный доступ к должностям и воинских званиям и равный объем ответственности при исполнении обязанностей.

Закон позволяет назначать женщин на суточный наряд, однако с соблюдением законодательства об охране материнства и детства.

Кроме того, отменяются ограничения по службе женщин в военном запасе. От прохождения сборов намерены освобождать только беременных.

Ограничение возраста службы для женщин с 18 до 40 лет (как по призыву, так и по контракту) отменяется.

Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Напомним, 6 сентября Верховная Рада уравняла права и возможности женщин и мужчин при прохождении военной службы.

Фото: Dmytro Buchko/Минобороны

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