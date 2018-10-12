Погода в Украине сегодня, 12 октября, будет теплой и солнечной.
Погода 12 октября будет теплой, утром в западных, Житомирской и Винницкой областях туман – видимость 200-500 м, сообщает Укргидрометцентр.
Днем максимальная температура – до +23 – на Закарпатье, в южных областях +21.
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В центре и на западе – от 16 до 19 градусов тепла.
На севере и востоке – не выше 17-18 више нуля.
В Киеве сегодня сухо, днем 15-17 градусов тепла.
Ранее синоптики рассказали о погоде на три выходных дня – 13, 14 и 15 октября.
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