Одесса. 2017. Спецназовцы накрывают элитный ресторан. Это было празднование 79-летия авторитетного одесского вора в законе Владимира Дрибного, известного под прозвищем Полтава. К нему ежегодно прибывает десант из уголовного бомонда стран бывшего СССР. Чего стоит только Гая Батумский, он же Георгий Меликадзе – российский вор в законе, которому так и не дали поздравить уважаемого вора. Тогда Полтаву отпустили – якобы после профилактической беседы. Но, через несколько месяцев во время обыска в его одесской квартире изъяли – более миллиона долларов США. Так называемый общак.



Прошел год, и суд деньги Дрибного – вернул. Мол, на них не написано, что это – общак. Еще один шокирующий факт. В том же году в Киеве в крутом ресторане правоохранители накрыли воровской сходняк. Задержали 65 криминальных авторитетов. Но через несколько часов всех отпустили.

Читайте: Вор в квартире: что делать и можно ли убить грабителя

Сколько воров в законе – гастролеров сегодня в Украине – официальной статистики нет. Минюст уверяет – их не существует. Однако, факты говорят о другом. Тема воров – снова, как когда-то в 90-х, набирает обороты. Только теперь в интернете. А.У.Е. – что расшифровывается, как арестантский уклад един – бандитская организация, популярность которой растет. Как и интерес к зоне.

Тюремная жизнь – государство в государстве. Воры в законе и авторитеты в тюрьмах – хозяева. Они решают, как распределить тюремный общак, они устраивают бунты – особенно, когда зона – черная, то есть, подчиняется не администрации, а ворам в законе, у которых понятие – на первом месте.

К слову, Факты ICTV сообщали, что при Нацполиции создали департамент для борьбы с “ворами в законе”