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Враг несет потери на Донбассе: двое боевиков уничтожены и 6 ранены

За сутки оккупанты 27 раз открывали огонь на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил, 10 из них – из тяжелого вооружения.

Потерь среди украинских военных нет, в тоже время уничтожены два боевика и шестеро ранены, сообщает пресс-центр ООС.

– За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районе населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Троицкое, Луганское, Светлодарск, Красногоровка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино, – говорится в сообщении.

По данным штаба операции, оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, позиции Объединенных сил в Луганском, Чермалыке и Лебединском враг обстреливал из минометов 120-го калибра, а вблизи Луганского, Светлодарска и Гнутово вел огонь из минометов калибра 82 мм.

По Водяному оккупанты также применяли вооружение боевых машин пехоты (БМП).

С начала текущих суток противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстрелял позиции ООС вблизи Марьинки, Тарамчука и Гнутово.

К слову, на днях боевики открыли огонь в сторону патруля СММ ОБСЕ при смене персонала на Донецкой фильтровальной станции.

Фото: Міноборони

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