Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО от 12 октября О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.
Текст указа №320/2018 опубликован на сайте АП.
Документ вступает в силу со дня его опубликования, то есть сегодня.
Отметим, что часть решения СНБО засекречена.
Известно, что, согласно документу, Кабмин должен:
- подготовить и обобщить правовую позицию Украины для подготовки консолидированной претензии к РФ и по реализации ее международно-правовой ответственности за вооруженную агрессию против Украины;
- осуществить оценку состояния окружающей среды на севере оккупированного Крыма в связи с деятельностью завода Крымский титан и официально зафиксировать ее;
- разработать механизм взаимодействия между различными органами и предприятиями, осуществляющими рыбохозяйственную деятельность с целью снижения рисков возникновения кризисных ситуаций, обусловленных агрессивными действиями России;
- утвердить стратегию информационной реинтеграции Автономной Республики Крым и т.д.
Кроме того, должна быть создана рабочая ситуативная группа по защите национальных интересов Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе для мониторинга угроз нацбезопасности и подготовки соответствующих предложений.
Кстати, сегодня президент подписал закон, который уравнивает права женщин и мужчин во время службы в ВСУ.
Фото: АП