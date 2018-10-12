Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО от 12 октября О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Текст указа №320/2018 опубликован на сайте АП.

Документ вступает в силу со дня его опубликования, то есть сегодня.

Отметим, что часть решения СНБО засекречена.

Известно, что, согласно документу, Кабмин должен:

подготовить и обобщить правовую позицию Украины для подготовки консолидированной претензии к РФ и по реализации ее международно-правовой ответственности за вооруженную агрессию против Украины;

осуществить оценку состояния окружающей среды на севере оккупированного Крыма в связи с деятельностью завода Крымский титан и официально зафиксировать ее;

разработать механизм взаимодействия между различными органами и предприятиями, осуществляющими рыбохозяйственную деятельность с целью снижения рисков возникновения кризисных ситуаций, обусловленных агрессивными действиями России;

утвердить стратегию информационной реинтеграции Автономной Республики Крым и т.д.

Кроме того, должна быть создана рабочая ситуативная группа по защите национальных интересов Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе для мониторинга угроз нацбезопасности и подготовки соответствующих предложений.

Кстати, сегодня президент подписал закон, который уравнивает права женщин и мужчин во время службы в ВСУ.

Фото: АП