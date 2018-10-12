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Изменения в работе транспорта в Киеве на День защитника Украины (КАРТА)

Изменение расписания движения и маршрутов общественного транспорта связаны с проведением массовых мероприятий.

Расписание движения общественного транспорта в центре Киева будет изменено в воскресенье, 14 октября, сообщили в пресс-службе Киевпасстранса.

Известно, что изменения связаны с проведением массовых мероприятий в центре столицы около 15:00 в воскресенье, 14 октября, и соответствующим запретом будет приостановлено движение всех видов транспорта на таких участках:

  • ул. Владимирской (на участке от ул. Льва Толстого к бульвару Шевченко);
  • бульваре Шевченко (на участке от ул. Владимирской до Бессарабской площади);
  • ул. Крещатик (на участке от Бессарабской площади до Европейской площади);
  • Европейской площади.

В предприятии уточнили, что также с 15:00 и до окончания мероприятий будет временно приостановлено движения троллейбусов, курсирующих по маршрутам № 5, 7, 8, 17, и автобусов маршрутов № 24, 114, 118.

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Движение указанных маршрутов будет реорганизовано таким образом:

  • троллейбусы маршрутов №5 7, 8, 17 соответственно от ул. Билицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянской, пл. Космонавтов к б-ру Шевченко по собственному маршруту, далее – ул. Леонтовича – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Пирогова – б-р Тараса Шевченко, далее по своей трассе;

  • автобусы маршрута №114 от ул. Милославской до Гаванского моста по собственному маршруту, далее – ул. Набережно-Крещатицкая – ул. Хорива – ул. Почайнинская – ул. Григория Сковороды – ул. Межигорская – ул. Электриков – ул. Набережно-Рыбальская, дальше по собственному маршруту;

  • автобусы маршрута №118 от ст. м. “Черниговская” до ул. Бассейной по собственному маршруту, далее – ул. Эспланадная – ул. Саксаганского (в обратном направлении: ул. Жилянская – ул. Шота Руставели) – просп. Победы, далее по собственному маршруту.

К слову, Факты ICTV рассказывают, почему маршрутки не должны выходить на дороги Киева.

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