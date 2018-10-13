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Министр обороны Полторак прекратил военную службу

Министра обороны Степана Полторака уволили с военной службы.

Степан Полторак

Президент Петр Порошенко уволил министра обороны Степана Полторака с военной службы в звании генерала армии, сообщает 112 Украина.

Полторак подал рапорт об увольнении, поскольку с начала 2019 года Министерство обороны должно возглавлять гражданское лицо. Он останется министром обороны.

– Ценя вклад Степана Полторака в возрождение Вооруженных сил Украины, а до этого – в восстановление и становление Национальной гвардии Украины, я принял решение, чтобы он продолжил руководство оборонным ведомством уже в статусе гражданского министра, – сказал президент.

Кроме того, Порошенко вручил министру обороны орден Богдана Хмельницкого I степени.

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К слову, Украина создала группировку войск, готовых к отражению агрессии с востока, Крыма, Приднестровья и севера.

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