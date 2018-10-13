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День создания УПА: что ты знаешь о Степане Бандере – ТЕСТ

14 октября в Украине будут праздновать День создания Украинской повстанческой армии. Лидером и самым известным представителем УПА называют Степана Бандеру.

степан бандера

Бандера является украинским политическим деятелем, идеологом и теоретиком украинского национализма.

Жители Юго-Восточной Украины,  Польши и России относятся к Бандере негативно, обвиняя в фашизме, терроризме и радикальном национализме. Производное от его фамилии  – бандеровцы – постепенно стало нарицательным и применимым ко всем украинским националистам.

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Факты ICTV выбрали самые интересные факты о жизни Степана Бандеры и составили для вас 10 вопросов, ответив на которые вы сможете узнать много нового.

Ранее Факты ICTV подготовили краткую справку о том, что вам нужно знать об УПА и этом празднике.

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