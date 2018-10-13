Развертывание системы централизованного отопления в Киеве будет продолжаться около двух недель и начнется с 15 октября.

Отопительный сезон в Киеве начнут 15 октября, сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

– Учитывая прогноз погоды и резкое похолодание со следующей недели, мы начинаем отопительный сезон с 15 октября. Для развертывания системы централизованного отопления нам необходимо около двух недель, ведь длительное отсутствие горячей воды отрицательно повлияло на состояние сетей, – сказал он на брифинге.

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Пантелеев напомнил, что в Киеве большая протяженность тепловых сетей более 2,9 тыс. км.

Из-за этого работу разворачивают раньше, чтобы успеть запустить отопление до наступления холодов.