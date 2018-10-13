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Покров Пресвятой Богородицы: история праздника

14 октября украинцы празднуют Покров Пресвятой Богородицы – главный осенний праздник.

Покров Пресвятой Богородицы

Митрополит Антоний напомнил историю праздника Покрова Пресвятой Богородицы и пожелал мужества и стойкости защитникам отечества.

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Он рассказал об истории праздника и отметил, что подробности событий сохранились в описании жизни святого Андрея, Христа ради Юродивого.

– Во время богослужения блаженному Андрею явилась Божия Матерь. Она шла от входа к амвону в сопровождении святых Иоанна Предтечи и Иоанна Богослова. Это видел также ученик святого Андрея – Епифаний. После молитвы Пресвятая Богородица вошла в алтарь и, сняв с головы покрывало, распростерла его над присутствующими в храме. Этим Она показала свое покровительство за каждого православного христианина, который просит у Нее помощи, – рассказал владыка Антоний.

Он добавил, что Пресвятая Богородица, будучи Матерью Христа, стала Матерью для каждого из нас.

– Она особенно молится за род человеческий перед Богом и покрывает каждого человека Своим покровом. Пусть Божия Матерь оберегает наш боголюбивый украинский народ от всякой опасности и скорби, а Господь пусть подарит нам мир и процветание на многие лета, под небесным Покровом Пречистой Девы, – пожелал управляющий делами УПЦ.

Он призвал молиться, чтобы Богородица услышала молитвы за защитников Украины, “которые кладут сегодня душу за ближних, исполняя заповедь Господню об наивысшем проявлении любви”.

Ранее Факты ICTV собрали самые интересные традиции, обряды и приметы праздника.

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