14 октября украинцы празднуют Покров Пресвятой Богородицы – главный осенний праздник.

Митрополит Антоний напомнил историю праздника Покрова Пресвятой Богородицы и пожелал мужества и стойкости защитникам отечества.

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Он рассказал об истории праздника и отметил, что подробности событий сохранились в описании жизни святого Андрея, Христа ради Юродивого.

– Во время богослужения блаженному Андрею явилась Божия Матерь. Она шла от входа к амвону в сопровождении святых Иоанна Предтечи и Иоанна Богослова. Это видел также ученик святого Андрея – Епифаний. После молитвы Пресвятая Богородица вошла в алтарь и, сняв с головы покрывало, распростерла его над присутствующими в храме. Этим Она показала свое покровительство за каждого православного христианина, который просит у Нее помощи, – рассказал владыка Антоний.

Он добавил, что Пресвятая Богородица, будучи Матерью Христа, стала Матерью для каждого из нас.

– Она особенно молится за род человеческий перед Богом и покрывает каждого человека Своим покровом. Пусть Божия Матерь оберегает наш боголюбивый украинский народ от всякой опасности и скорби, а Господь пусть подарит нам мир и процветание на многие лета, под небесным Покровом Пречистой Девы, – пожелал управляющий делами УПЦ.

Он призвал молиться, чтобы Богородица услышала молитвы за защитников Украины, “которые кладут сегодня душу за ближних, исполняя заповедь Господню об наивысшем проявлении любви”.

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