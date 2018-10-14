14 октября украинцы официально празднуют День защитника. В этот день вся страна чтит мужество и героизм защитников своей независимости.
Подобрать нужные слова иногда сложно. Поэтому Факты ICTV подготовили для вас несколько приветствий, которые помогут поздравить героев.
І
Нехай ваші сила та мужність завжди живляться любов’ю та підтримкою близьких і рідних. І після будь-яких “баталій” повсякденного життя вдома на вас завжди чекає затишна гавань. Міцного здоров’я, успіхів і надійного тилу!
ІІ
Як вода джерельна будь завжди здоровий,
Хай сміються очі, не хмуряться брови,
Зігрівають серце почуття високі,
А Господь дарує 100 щасливих років.
ІІІ
Сердечно хочу привітати Вас із Днем захисника України – святом, сповненим багатими козацькими традиціями, мужністю та героїзмом визволителів рідної землі. У цей світлий день бажаємо Вам родинного щастя, сімейного затишку, козацького здоров’я, невичерпної енергії та миру!
IV
Хай здоров’я, радість і достаток,
Сиплються не мов вишневий цвіт
Хай малює доля з буднів свято,
І дарує Вам багато літ!
V
У День захисника України ми хочемо віддати шану всім чоловікам, які відстоюють незалежність українського народу та нашої держави. Ви втілюєте мужність, силу та героїзм захисників рідної землі в нелегкі для України часи. Нехай Ваша сила буде завжди заснована на любові. Нехай мир буде аксіомою, а не винятком. Нехай удома на Вас завжди чекають. Ви наша гордість і честь!
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