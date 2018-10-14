Президент Украины Петр Порошенко объяснил, почему Украинская православная церковь Московского патриархата не может называться украинской.

Об этом он сказал перед благодарственной молитвой за автокефалию украинской церкви.

– Все очень просто. Патриарх Русской православной церкви на каждой службе, – на каждой! – молится за российскую власть, – власть, совершившую агрессию против нашего государства! Патриарх Кирилл Русской православной церкви молится за российскую армию, которая убивает украинских военных, убивает гражданское население, убивает украинцев. А у нас в Украине, к сожалению, есть храмы, которые все еще поминают патриарха Кирилла, который совершает эти молитвы. Я думаю, что это точно не для украинского народа. Разве могут храмы, в которых звучат молитвы за патриарха, который молится за российскую армию, называться украинскими? – заявил президент.

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Порошенко пообещал и гарантировал право прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата ходить в свои храмы и дальше.

– Но я бы попросил каждого задуматься: и паству, и верующих этой конфессии, – сказал он.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине.

В УПЦ КП убеждены, что Киев может получить Томос во второй половине ноября.