На неподконтрольной Украине территории Донецкой области, у границы с Россией заметили колонну военной техники.

Об этом сообщил штаб ООС со ссылкой на данные СММ ОБСЕ.

– В районе Маныча вблизи границы с Российской Федерацией БПЛА СММ снова зафиксировал колонны военных грузовиков, одна из которых в составе семи КамАЗов, четырех Уралов, а также МТ-ЛБ на трале, а другая – в составе двух КамАЗов (один из которых – с двухосным прицепом) и двух Уралов, – говорится в сообщении.

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В штабе добавили, что это лишь один из многих зафиксированных международными наблюдателями фактов, подтверждающих непрерывное движение вооружения в обе стороны на контролируемом сепаратистами участке российско-украинской границы.

Напомним, 10 октября в направлении Симферополя временно оккупированного Крыма была зафиксирована большая колонна военной техники из около 40 грузовых машин различного назначения.