14 октября в Украине будет теплая и солнечная погода.
Погода в Украине сохранится теплой и солнечной, сообщает Укргидрометцентр.
В западных областях 14 октября будет ясная солнечная погода, температура воздуха до 22 градусов.
На севере страны также без осадков, до 19 градусов тепла.
На юге – до 23 градусов выше нуля. Также солнечно.
В восточных областях до 19 градусов тепла, осадков не ожидается.
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В центральных областях солнечно, 17…20 градусов тепла.
В Киеве днем 17…19 градусов тепла, осадков не ожидается.
Напомним, 24 сентября на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей на горе Поп Иван Черногорский выпал первый снег.
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