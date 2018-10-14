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Тимошенко: Донбасс будет освобожден, а новая власть займется развитием деоккупированных территорий

Донбасс будет освобожден, а новая власть займется развитием деоккупированных территорий, заявила Юлия Тимошенко в Станице Луганской.

Донбасс будет освобожден, а новая власть будет уделять достаточное внимание решению вопросов деоккупированных  территорий.

Об этом Юлия Тимошенко, которая провела День защитника Украины на Донбассе, заявила во время пребывания в Станице Луганской, пишет пресс-служба Батькивщины.

Лидеры Батькивщины пообщалась с представителем местной власти и с людьми, которые находились на КПВВ, чтобы понять реальный объем проблем, требующих первоочередного решения.

– После смены власти времени на составление планов не будет. Нужно будет действовать немедленно, – подчеркнула она.

Как выяснилось, больше всего людей волнует процедура выплаты пенсий. Украинцы, которые живут в оккупированных районах, но должны ездить за деньгами на свободную от агрессора территорию, попросили Юлию Тимошенко упростить существующий механизм.

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Тимошенко: Донбасс будет освобожден, а новая власть займется развитием деоккупированных территорий / 2 фотографии

Еще одна важная проблема – развитие региона после деоккупации. Глава партии заверила, что новая власть сразу откорректирует бюджет на 2019 с учетом финансирования территорий, которые находятся на линии соприкосновения. Также будет внедрен спецкоэффициент при предоставлении субвенций для этих территорий на образование, здравоохранение и усиление соцзащиты людей, которые там живут.

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Тимошенко попросила украинцев держаться, “потому мир обязательно придет”.

Лидер Батькивщины заявила, что ее команда имеет стратегию мира:

– Я уверена, что мы сможем организовать переговорный процесс.

Юлия Тимошенко также пообщалась с бойцами, которые несут службу на блокпосту неподалеку от линии соприкосновения, поздравила их с Днем защитника Украины и привезла подарки, которые им необходимы.

Напомним, Юлия Тимошенко рассказала, как снизит цены на газ, работая с МВФ.

Фото: Alexander Prokopenko

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