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В Конотопе военных поздравили с праздником роликом с кадрами “ДНР”

В Конотопе Сумской области военных ко Дню защитника Украины поздравили видеорядом с символикой самоназванной “ДНР”.

В местном дворце культуры организовали концерт по случаю Дня защитника. Во время одного из танцевальных номеров на фоне показали клип на песню российской певицы Полины Гагариной Кукушка.

Это видео сняли в оккупированном Донецке, а на кадрах – символика боевиков и главари “ДНР”, пишет Громадське. Полиция возбудила уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса (Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти).

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СБУ и прокуратура будут выяснять, была ли это провокация или ошибка организаторов.

– Событие возмутило местную общину и руководство Конотопского городского совета, которое пообещало всячески содействовать правоохранительным органам в расследовании данного уголовного производства, – добавили в полиции.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем защитника Украины.

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