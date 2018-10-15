Разблокировка заседаний Комиссии Украина-НАТО зависит от договоренностей Украины и Венгрии в контексте обеспечения языковых прав венгерского меньшинства в Закарпатье в рамках украинского закона об образовании.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил министру иностранных дел Украины Павел Климкин.

– По оценкам генсекретаря, ключ к разблокированию работы Комиссии лежит в плоскости договоренностей между Украиной и Венгрией в вопросе обеспечения языковых прав венгерского меньшинства, сообщает Mission of Ukraine to NATO.

Важным шагом будет полное выполнение рекомендаций Венецианской комиссии по имплементации закона Украины об образовании.

Павел Климкин подчеркнул, что целью Украины остается обеспечение жителям Закарпатья равных прав, создание условий для полноценного развития как граждан Украины, поддержки их языков, традиций и культуры.

Напомним, как Венгрия сорвала заседание комиссии Украина-НАТО в Брюсселе.

Фото: Palinchak/Dreamstime