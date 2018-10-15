Разблокировка заседаний Комиссии Украина-НАТО зависит от договоренностей Украины и Венгрии в контексте обеспечения языковых прав венгерского меньшинства в Закарпатье в рамках украинского закона об образовании.
Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил министру иностранных дел Украины Павел Климкин.
– По оценкам генсекретаря, ключ к разблокированию работы Комиссии лежит в плоскости договоренностей между Украиной и Венгрией в вопросе обеспечения языковых прав венгерского меньшинства, сообщает Mission of Ukraine to NATO.
Важным шагом будет полное выполнение рекомендаций Венецианской комиссии по имплементации закона Украины об образовании.Читайте: Климкин встретился с генсеком НАТО. О чем говорили
Павел Климкин подчеркнул, что целью Украины остается обеспечение жителям Закарпатья равных прав, создание условий для полноценного развития как граждан Украины, поддержки их языков, традиций и культуры.
Напомним, как Венгрия сорвала заседание комиссии Украина-НАТО в Брюсселе.
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