Москва не сможет заставить Вселенский патриархат отступить от решения об автокефалии Украине, заявили в УПЦ-КП.

Русская православная церковь (РПЦ), разрывая общение с Константинопольским патриархатом, рассчитывает на мобилизацию других поместных церквей против Вселенского патриархата и на финансовое давление из-за потери доходов от российских паломников на Афон, но эти рычаги давления не сработают, считает пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).

– На что рассчитывает МП, объявив “Минскую схизму”. а) На мобилизацию других поместных церквей против Вселенского патриархата и его решения. б) На финансовое давление из-за потери доходов, которые российские паломники (в т.ч. миллионеры и миллиардеры) приносили на Афон, – написал архиепископ Евстратий на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

Вместе с тем, он отмечает, что после провального визита Московского патриарха Кирилла к Вселенскому патриарху Варфоломею, после назначения экзархов в Киев и реакции Синода РПЦ с частичным разрывом отношений двух патриархатов реакция поместных церквей была сдержанной.

– Даже ближайшие к МП (к Московскому патриархату. – Ред.) ограничились “глубокой озабоченностью”. Ни одна поместная церковь не приняла решений последовать примеру РПЦ и начать разрыв отношений с Константинополем, – подчеркивает архиепископ Евстратий.

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Поэтому, по его словам, расчет Москвы, что сейчас она “сможет сколотить анти-Константинопольскую коалицию” выглядит нереальным.

– В нынешних условиях очевидно, что заставить Константинополь отступить Москва уже не способна, ведь речь идет о будущем и авторитете самого Вселенского патриархата: отступив он похоронил бы одно и другое, – добавил он.

Как известно, Синод Вселенского патриархата закончил свою 3-дневную работу в Стамбуле, начавшуюся 9 октября. Следующий Синод пройдет 9-11 ноября.

За время работы Синод: подтвердил уже принятое решение о том, чтобы Вселенский Патриархат приступил к оказанию автокефалии Церкви Украины; восстановил на сегодняшний день Ставропигию Вселенского Патриарха в Киеве; принял и рассмотрел просьбу об апелляции от Филарета Денисенко, Макария Малетича и их последователей; отменил обязательства Синодального письма 1686 года, который предоставлял в порядке икономии право Патриарху Московскому рукополагать Киевского митрополита, избранного собором духовенства и верующих его епархии.