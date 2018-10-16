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Демченко представит Украину в ТКГ. Что известно о дипломате

Руслан Демченко представит Украину на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске. Факты ICTV собрали все, что известно о дипломате.

Украину на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 16 октября будет представлять дипломат Руслан Демченко.

Официального представителя Украины в ТКГ президент Петр Порошенко назначит позже.

Руслан Демченко – советник президента Украины, экс-представитель Украины в Трехсторонний контактной группе.

В 2010-2014 годах Руслан Демченко был заместителем главы МИД Украины, в феврале 2014 несколько дней исполнял обязанности главы ведомства.

В 1992-1996 годах был вторым секретарем посольства Украины в США, в 2000-2005 годах – консулом Украины в Стамбуле, затем послом Украины в Сербии и Черногории.

В конце 90-х был заместителем руководителя управления Администрации президента Леонида Кучмы.

В 2006-2010 годах возглавлял Офис третьего президента Виктора Ющенко.

Напомним, 2 октября Леонид Кучма вышел из Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске.

Тогда он предположил, что его преемником в ТКГ может стать Руслан Демченко.

Фото: Маркевич Олег/УНИАН

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