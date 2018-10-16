Руслан Демченко представит Украину на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске. Факты ICTV собрали все, что известно о дипломате.
Украину на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 16 октября будет представлять дипломат Руслан Демченко.
Официального представителя Украины в ТКГ президент Петр Порошенко назначит позже.
Руслан Демченко – советник президента Украины, экс-представитель Украины в Трехсторонний контактной группе.
В 2010-2014 годах Руслан Демченко был заместителем главы МИД Украины, в феврале 2014 несколько дней исполнял обязанности главы ведомства.
В 1992-1996 годах был вторым секретарем посольства Украины в США, в 2000-2005 годах – консулом Украины в Стамбуле, затем послом Украины в Сербии и Черногории.
В конце 90-х был заместителем руководителя управления Администрации президента Леонида Кучмы.
В 2006-2010 годах возглавлял Офис третьего президента Виктора Ющенко.
Напомним, 2 октября Леонид Кучма вышел из Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске.
Тогда он предположил, что его преемником в ТКГ может стать Руслан Демченко.
Фото: Маркевич Олег/УНИАН