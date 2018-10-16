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Крушение истребителя Су-27: ВВС США рассказали об американском военном

В инциденте с падением истребителя Су-27 в Винницкой области был вовлечен военнослужащий США, однако на данный момент расследуется информация о его возможной гибели.

Об этом говорится на сайте командования ВВС США в Европе и Африке.

– Мы видели сообщения, в которых говорилось о жертве из США, и можем подтвердить, что в инцидент был вовлечен американский военнослужащий, – говорится в сообщении.

Командование сообщает, что в настоящее время проводится расследование инцидента, и обещает предоставить дополнительную информацию по мере ее поступления. Оно не сообщает, какое именно отношение к инциденту имеет американский военнослужащий. В сообщении не уточняется и судьба американского пилота.

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Напомним, что в Винницкой области в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) 16 октября потерпел катастрофу самолет Су-27. Оба пилота погибли.

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