Украину на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу вместо Леонида Кучмы будет представлять дипломат Руслан Демченко.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко, передает Интерфакс-Украина.

– Сегодня проходит заседание Трехсторонней контактной группы, а также рабочих подгрупп в Минске. Сегодня Украину во время этого заседания представляет дипломат и советник президента Руслан Демченко, – уточнила она.

По ее словам, президент Петр Порошенко позже назначит представителя Украины в ТКГ в связи с оставлением этого поста вторым президентом страны Леонидом Кучмой.

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– Именно президент Украины и должен объявить эту фамилию. И 100% это будет патриотичный, профессиональный человек, который будет достойно представлять позицию Украины в Минске, – сказала Геращенко.

Напомним, 2 октября второй президент и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске Леонид Кучма поблагодарил коллег за совместную работу и подвел итоги своей деятельности.

Фото: council.mfa.gov.ua