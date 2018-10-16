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Оккупанты вывезут из Крыма более 2 тыс. призывников

Более двух тысяч человек, призванных в армию на территории оккупированного Крыма, будут служить на территории Российской Федерации.

Оккупанты на территории Крыма призвали 2300 человек, из которых более 2 тысяч вывезут на территорию Российской Федерации.

– Есть тенденция к увеличению количества призывников. В нынешнюю кампанию мы будем призывать уже около трех тысяч человек. Также расширяется география службы. Кроме традиционной отправки в Черноморский флот, части Южного и Западного военных округов добавляется также Северный флот ВМФ России, – рассказал “военный комиссар” оккупированного Крыма Олег Ермилов, сообщает КримSOS.

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Как сообщалось, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что Россия реставрировала ядерную базу в Крыму и завезла туда оружие.

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