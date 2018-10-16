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Переход на другого оператора без изменения номера – названа дата запуска

Услуга переноса номера при смене мобильных операторов станет доступна 1 мая 2019 года.

SIM карта

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации утвердила, что внедрение услуг по переносу абонентских номеров начнется с 1 мая 2019 года, сообщает пресс-служба регулятора.

Создание локальных баз данных операторов телекоммуникаций, предоставляющих услуги мобильной связи, и их подключение к централизованной базе данных состоится до 1 февраля 2019 года.

Сейчас решение направят на регистрацию в Министерство юстиции, чтобы оно вступило в силу.

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К слову, Укртелеком получил добро от телеком-регулятора и начал пилотный проект по использованию мобильной сети для организации услуг местной фиксированной телефонии.

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