Погода в Украине сегодня, 16 октября, по всей территории будет теплой и солнечной, без осадков.
16 октября погода в Украине будет теплой. Осадки не ожидаются, сообщает Укргидрометцентр.
В западных и северных областях днем температура поднимется до 19-21° тепла. На востоке также будет тепло – 19-22°.
В центре Украины столбик термометра будет колебаться в пределах +18-22°.
Теплее всего будет на юге и в Крыму – 21-23°.
В Киеве без осадков. Температура – 18-20° тепла. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
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Мы также писали, какой будет погода в Украине на неделю – с 16 по 19 октября.
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