Погода в Украине сегодня, 16 октября, по всей территории будет теплой и солнечной, без осадков.

16 октября погода в Украине будет теплой. Осадки не ожидаются, сообщает Укргидрометцентр.

В западных и северных областях днем температура поднимется до 19-21° тепла. На востоке также будет тепло – 19-22°.

В центре Украины столбик термометра будет колебаться в пределах +18-22°.

Теплее всего будет на юге и в Крыму – 21-23°.

В Киеве без осадков. Температура – 18-20° тепла. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

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