PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Прогноз погоды в Украине на сегодня, 16 октября (КАРТА)/

Прогноз погоды в Украине на сегодня, 16 октября (КАРТА)

Погода в Украине сегодня, 16 октября, по всей территории будет теплой и солнечной, без осадков.

16 октября погода в Украине будет теплой. Осадки не ожидаются, сообщает Укргидрометцентр.

В западных и северных областях днем температура поднимется до 19-21° тепла. На востоке также будет тепло – 19-22°.

В центре Украины столбик термометра будет колебаться в пределах +18-22°.

Теплее всего будет на юге и в Крыму – 21-23°.

В Киеве без осадков. Температура – 18-20° тепла. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Читайте: В Азовском море зафиксировали землетрясение

Мы также писали, какой будет погода в Украине на неделю – с 16 по 19 октября.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка