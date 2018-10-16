В киевских школах введут Карточку ученика, которая будет сочетать функции привычного удостоверения и банковской карты.

Карточка ученика будет служить проездным, исключая хаотичные путешествия по большому городу, сообщает телеканал Киев.

Также карточка будет пропуском в учебное заведение. Однако для этого нужно еще автоматизировать пропускную систему в каждой школе Киева.

Над полным объемом возможностей Карточки ученика еще придется поработать.

До школьников они должны дойти перед началом следующего учебного года.

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– Сейчас ведутся работы по актуализации реестра учеников… Уже отработанный дизайн карты, информация, которая должна быть на карте, и в ближайшее время мы запустим тендер на изготовление таких карт, – отметил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров.

По словам заместителя директора Департамента социальной политики КГГА Максим Бученко, в школах сейчас работают над электронным дневником.

– Одним из направлений, которое сейчас разрабатывается, будет дневник школьника. Родители ученика смогут зайти посмотреть на сайте (идентификатором является карточка киевлянина), они будут смотреть: он был на учебе, какую оценку получил… какое домашнее задание, – рассказал он.

Ранее мы писали о том, что у Карточки киевлянина появится мобильное приложение на IPhone и Android.