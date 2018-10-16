За минувшие сутки боевики 37 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе, 9 раз – из запрещенного вооружения. Один боец ВСУ погиб, трое ранены.

15 октября ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась, однако оставалась полностью контролируемой.

Боевики 37 раз открывали огонь по позициям наших войск. Во время обстрелов 9 раз было применено запрещенное Минскими договоренностями вооружение, сообщает штаб ООС.

Враг обстреливал наши позиции в районе населенных пунктов Крымское, Екатериновка, Степное, Троицкое, Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Южное, Авдеевка, Пески, Невельское, Марьинка, Березовое, Степное, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Водяное, Лебединское и Широкино.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Троицкое, Новолуганское и Талаковка противник обстреливал из 120-мм минометов.

По опорным пунктам возле Троицкого, Луганского, Светлодарска и Гнутово враг применял 82-мм минометы.

На защитников Троицкого и Водяного враг осуществлял огневое воздействие из вооружения боевых машин пехоты, а в Авдеевке состоялось боевое столкновение.

В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения.

По данным разведки, двое боевиков уничтожены и шесть ранены.

Ранее оккупанты обстреляли наши позиции на Донбассе 23 раза. Четверо военных получили ранения.

Фото: Минобороны