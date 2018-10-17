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Авария Су-27: подтверждена гибель военнослужащего США

Второй жертвой аварии истребителя Су-27УБ в Винницкой области является военнослужащий США.

Второй жертвой аварии истребителя Су-27УБ в Винницкой области стал военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США, сообщает Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

– Вторым членом экипажа был военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США, – говорится в сообщении.

Также в результате катастрофы погиб полковник Иван Петренко – начальник авиации воздушного командования Восток Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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Напомним, военная прокуратура Центрального региона Украины начала расследование падения истребителя Су-27УБ в Винницкой области, выполнявшего учебно-боевой полет в рамках военных учений Чистое небо-2018 (Clear Sky-2018).

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