Второй жертвой аварии истребителя Су-27УБ в Винницкой области является военнослужащий США.

Второй жертвой аварии истребителя Су-27УБ в Винницкой области стал военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США, сообщает Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

– Вторым членом экипажа был военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США, – говорится в сообщении.

Также в результате катастрофы погиб полковник Иван Петренко – начальник авиации воздушного командования Восток Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Читайте: На промпредприятии в Харькове произошел пожар и утечка кислоты

Напомним, военная прокуратура Центрального региона Украины начала расследование падения истребителя Су-27УБ в Винницкой области, выполнявшего учебно-боевой полет в рамках военных учений Чистое небо-2018 (Clear Sky-2018).