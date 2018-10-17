После получения Украиной Томоса об автокефалии Россия может избегать темы освобождения украинских политзаключенных.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Россия попытается избегать темы освобождения украинских политзаключенных после того, как Украина получит Томос об автокефалии, передает Укринформ.

– Очень важно сейчас предоставить дополнительный толчок в отношении всех политических заключенных. И это для нас важно, поскольку Россия после получение нами автокефалии будет пытаться последовательно все вопросы политических заключенных отодвигать на второй план. Потому, мы этого не должны позволить, – сказал Климкин.

По его словам, украинские дипломаты смогли поднять в мире эмоциональную волну, которая касается судьбы политзаключенных в России. Однако нужно продолжать работать в этом направлении.

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К слову, Евросоюз призвал Россию предоставить надлежащее лечение политзаключенному Олегу Сенцову и освободить его.