Задержанный Европолом украинец – это бывший одессит по имени Дмитрий Малиновский. Мошенник сумел скрыться от правосудия в Украине, подделав свидетельство о смерти. Уехав за границу, мужчина жил на широкую ногу, но справедливость его все-таки настигла.

В 2006 Малиновский был кандидатом в депутаты Одесского городского совета от Партии регионов. В списке кандидатов было указано, что он является директором одесского представительства компании Камиа. Эта фирма занималась агробизнесом.

В 2012 году суд открыл дело о мошенничестве против Малиновского. В святи с игнорированием суда, одессита постановили 18 августа 2014 года привести на заседание насильно, но найти его не удалось.

Об этом пишет издание Судебный репортер со ссылкой на материалы реестра судебных дел.

Через несколько месяцев жена Малиновского обратилась в суд с заявлением об установлении смерти мужа. Как она рассказала, одессит 18 августа 2014 года не вернулся из суда, куда якобы отправился на заседание. 17 ноября 2014 года неизвестный передал ей свидетельство о смерти Малиновского и пепел. В документах говорилось, что он погиб 25 октября того же года в Луганске. 20 ноября жена похоронила урну с прахом, а в мае 2015 года суд признал Малиновского мертвым.

В начале 2016 года одесская полиция получила сообщение о новой афере, которую осуществил одессит. Компания Dreymoor Fertilizers Overseas сообщила, что в марте-апреле 2015 года Малиновский получил 12,8 млн евро за поставку карбамида и аммиака, но свою часть сделки так и не выполнил. После этого мужчина исчез.

Летом 2017 афериста окончательно признали живым и заочно арестовали.

Читайте: Власть, секс и деньги: топ-5 самых громких журналистских расследований

После получения денег Малиновский выехал за границу и купил замок, ранее принадлежавший первому президенту Франции Сади Карно.

French @Gendarmerie arrest Ukrainian ‘King of the Castle’ and seized over EUR 4 million, with Europol’s support. The suspect is thought to be behind a complex case of international #fraud and #moneylaundering.

Read more: https://t.co/esIVkLwzDN pic.twitter.com/vC6LHzO3g3

— Europol (@Europol) 16 октября 2018 г.