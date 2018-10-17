В одном из поселков Кировоградской области задержали бывшего боевика “ДНР”, который воевал на Донбассе в составе так называемого батальона “Восток”.

Установлено, что житель области в июле 2014 года присоединился к рядам террористической организации “ДНР” и принимал активное участие в боевых действиях против сил Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей, сообщает пресс-центр СБУ.

Известно также, что боевик покинул “ДНР” и переехал в Россию, а схватили его в одном из поселков Кировоградской области, куда он приехал к родственникам.

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Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

К слову, недавно в Киеве задержали авто с номерами “ДНР”.

Фото: СБУ