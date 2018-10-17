Обнаружен новый вирус и признаки подготовки к новой хакерской атаки на украинские энергокомпании.

Об этом сообщили в блоге эксперты компании ESET, которая занимается разработкой антивирусного обеспечения.

Новейшая вредоносная программа GreyEnergy по функционалу похожа на вирус BlackEnergy, ранее использовавшийся в атаках на украинский энергетический сектор и приведший к блэкауту на Прикарпатье в 2015 году.

По мнению специалистов, GreyEnergy может считаться наследницей BlackEnergy по ряду причин: оба семейства обладают сходной модульной структурой, используют похожий метод связи с управляющими серверами через узлы Tor и атакуют компании, имеющие отношение к энергетической сфере и критической инфраструктуре (оба семейства были замечены на системах украинских энергетических предприятий, и по крайней мере одна из жертв GreyEnergy была заражена BlackEnergy).

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Модули этого вредоносного программного обеспечения использовались для шпионажа и разведки. К функционалу модулей входят бэкдор, сбор файлов, осуществление снимков экрана, чтения нажатий клавиатуры, похищение паролей и учетных данных и тому подобное.

– Мы не обнаружили никаких модулей, специально направленных на программное обеспечение промышленных систем управления или устройства ICS. Однако мы зафиксировали, что злоумышленники GreyEnergy стратегически нацеливались на рабочие станции операторов ICS, управляющих программным обеспечением и серверами SCADA, – объясняют специалисты ESET.

Появление GreyEnergy совпадает с периодом исчезновения BlackEnergy, это может говорить о том, что организатором обеих кампаний является одна и та же группировка.

Вредоносное ПО GreyEnergy распространяется двумя методами: посредством фишинговых писем и через скомпрометированные публично доступные web-серверы. С помощью GreyEnergy киберпреступники собирают конфиденциальную информацию, такую как учетные данные.

Эксперты не раскрыли названия пострадавших фирм, но известно, что под атаку попали Украина и Польша.

Напомним, в конце октября 2017 года одесский аэропорт, Мининфраструктуры, а также Киевметрополитен пострадали от кибератак.

Фото: dreamstime.