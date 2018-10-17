За минувшие сутки боевики 19 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, два украинских военнослужащих погибли, один получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

– Российские оккупанты 19 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг трижды применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями… В ходе боевых действий два военнослужащих Объединенных сил погибли, один получил ранения”, – говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Facebook в среду утром.

Незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Активизировалась работа вражеских снайперов.

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Боевики осуществляли обстрелы позиций ООС в районе населенных пунктов Станица Луганская, Новозвановка, Луганское, Пески, Марьинка, Березовое, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

По данным украинской разведки, в течение суток три боевика уничтожены и еще два ранены.

Как сообщалось, с 2014 года в ходе боевых действий на Донбассе погибли 27 сотрудников СБУ, еще 128 получили ранения.