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Прогноз погоды в Украине на сегодня, 17 октября (КАРТА)

17 октября по всей Украине ожидается ясная погода, температура до +24°.

На востоке без осадков, температура до +24°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +24°.

На западе Украины без осадков. Температура до +24°.

В северных областях будет ясно. Температура до +22°. В центре без осадков, температура до +24°.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 17 октября

В Киеве температура воздуха днем +22°, вечером – до +12°. Ветер переменный, до 2,9 м/сек.

Мы также писали, какой будет погода в Украине на неделю – с 16 по 19 октября.

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