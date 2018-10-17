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Росляков, но не Рейх. СМИ перепутали данные о стрелке в Керчи

СМИ перепутали пользователя под ником Владислав Рейх с Владиславом Росляковым, устроившим взрыв в колледже в Керчи.

Владислав Росляков

Настоящее имя пользователя соцсетей Владислав Рейх – Владислав Дивиза. Он не является студентом, нападавшим на колледж в Керчи.

В комментарии РБК парень признался, что СМИ перепутали его с Владиславом Росляковым.

– Я сам не могу понять, что происходит. Есть куча людей, которые могут подтвердить, что это не я, я с 9 часов до 12.30 находился в (Керченском морском техническом. – Ред.) колледже.

Есть записи в журналах, на камерах в этом же месте, что я там находился. Это все бред. Я теперь боюсь, что меня могут на улице избить, – говорит он.

Читайте: Взрыв и стрельба в колледже Керчи: 19 погибших, десятки пострадавших (ОНЛАЙН)

Ранее ряд СМИ распространили фотографию со страницы Владислава Рейха, назвав ее последним сообщением стрелка Владислава Рослякова перед терактом в Керчи.

Мы также собрали все, что известно о Владиславе Рослякове, который 17 октября устроил взрывы и стрельбу в политехническом колледже Керчи. По последним данным, погибли 19 человек.

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