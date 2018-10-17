Настоящее имя пользователя соцсетей Владислав Рейх – Владислав Дивиза. Он не является студентом, нападавшим на колледж в Керчи.

В комментарии РБК парень признался, что СМИ перепутали его с Владиславом Росляковым.

– Я сам не могу понять, что происходит. Есть куча людей, которые могут подтвердить, что это не я, я с 9 часов до 12.30 находился в (Керченском морском техническом. – Ред.) колледже.

Есть записи в журналах, на камерах в этом же месте, что я там находился. Это все бред. Я теперь боюсь, что меня могут на улице избить, – говорит он.