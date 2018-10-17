Украинские политики и чиновники должны учиться у австрийских коллег экономическому прагматизму.

Об этом в интервью газете Факты и комментарии заявил сопредседатель группы межпарламентских связей Украина-Австрия, народный депутат Украины Сергей Рыбалка.

По его словам, сегодняшняя цель австрийской власти в мире заключается в продвижении австрийского экспорта за рубежом, освоении новых рынков и привлечении австрийского бизнеса к выгодным инвестиционным проектам.

– Именно высокие экономические показатели дают Австрии влияние внутри Европейского Союза и вообще на международной арене. Вот такому экономическому прагматизму мы должны учиться у австрийских коллег, – сказал народный депутат.

Сергей Рыбалка назвал главные задачи для украинской власти в отношениях с Австрией.

– Во-первых, углублять экономическое сотрудничество. Нам нужно продвигать свой экспорт и привлекать австрийские инвестиции, причем желательно в высокотехнологичные производства. Во-вторых, доносить свою позицию о ситуации на Донбассе австрийским политикам. Россия делает все, чтобы сблизиться с европейскими странами и снять с себя экономические санкции. А Украине нужен мир. Поэтому мы нуждаемся в как можно большем количестве союзников на мировой арене, – сказал сопредседатель группы межпарламентских связей Украина-Австрия.

По его словам, на первый взгляд, Австрия – маленькая европейская страна.

– Украина больше Австрии в 7 раз по территории и почти в 5 раз по численности населения. Однако по экономическим показателям все наоборот. Австрия уверенно входит в двадцатку самых богатых стран мира, если рассматривать показатель ВВП на душу населения. Он в шесть раз выше украинского. То, что Австрия когда-то была империей, в которую входила часть Украины, сегодня почти забылось. И австрийская элита прагматично думает о будущем, – сказал Сергей Рыбалка.

Напомним, что по мнению народного депутата из фракции Радикальной партии Олега Ляшко Сергея Рыбалка, власть должна значительно повысить эффективность управления государственными банками.