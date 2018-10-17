По факту теракта в оккупированной Керчи прокуратура Автономной республики Крым возбудила уголовное производство.

– Сегодня в Керчи случилось ужасное убийство. Мне прокуратура доложила, что возбуждено уголовное дело, – сказал президент Петр Порошенко во время встречи с украинской делегацией в ПАСЕ, предает пресс-служба АП.

По его словам, расследование таких дел является важным для Украины, поскольку Крым является украинской территорией и украинцы, живущие в оккупации на полуострове – граждане нашего государства.

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– Почему для нас это важно? Потому что это украинские граждане. И конечно, что когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило – это трагедия, – сказал Порошенко и выразил соболезнования украинцам, которые потеряли детей и близких.

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Фото: president.gov.ua