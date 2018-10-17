PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Там были украинцы. Прокуратура АРК возбудила дело о теракте в Керчи/

Там были украинцы. Прокуратура АРК возбудила дело о теракте в Керчи

По факту теракта в оккупированной Керчи прокуратура Автономной республики Крым возбудила уголовное производство.

Петро Порошенко

– Сегодня в Керчи случилось ужасное убийство. Мне прокуратура доложила, что возбуждено уголовное дело, – сказал президент Петр Порошенко во время встречи с украинской делегацией в ПАСЕ, предает пресс-служба АП.

По его словам, расследование таких дел является важным для Украины, поскольку Крым является украинской территорией и украинцы, живущие в оккупации на полуострове – граждане нашего государства.

Читайте: Мы бежали, а кровь разлеталась и дети падали! Очевидцы о теракте в Керчи (18+)

– Почему для нас это важно? Потому что это украинские граждане. И конечно, что когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило – это трагедия, – сказал Порошенко и выразил соболезнования украинцам, которые потеряли детей и близких.

К слову, все новости о событиях в Керчи ищите в нашем онлайне.

Фото: president.gov.ua

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Взрыв и стрельба в колледже Керчи: 19 погибших, десятки пострадавших (ОНЛАЙН)
Теракт в Керчи: все подробности и что известно о виновнике
Теракт в Керчи: расстрел студентов сняли на видео (18+)
Теракт в Керчи: почему это может быть спланированной акцией российских спецслужб
Владислав Росляков
Росляков, но не Рейх. СМИ перепутали данные о стрелке в Керчи
теракт в керчи
Колумбайн: что это и как он связан с терактом в Керчи
Порошенко внес законопроект о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриарху
Сценарий один в один. Соцсети сравнивают взрыв в Керчи с Колумбайном
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка