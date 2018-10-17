В рамках Килийского-Змеиного выступления, в северо-западной части шельфа Черного моря, начала свою работу экспедиция по поиску нефти и газа.

Объем сейсморазведочных работ с использованием высокочастотной аппаратуры составит 1000 линейных километров. Работы планируется провести за 15 дней, сообщил и.о. председателя Государственной службы геологии и недр Украины Олег Кирилюк, говорится на сайте Госгеонедра.

– Первоочередными для отработки намечены профили, которые пересекают структуры Медуза и Медуза южная, объекты предполагается подготовить к нефтегазопоисковому бурению в текущем году. Морские работы будут выполняться круглосуточно в непрерывном режиме излучения и приема – регистрации сейсмического сигнала на ходу судна. Надеемся, единственное научное судно выдержит такое испытание, – заявил глава Службы.

Олег Кирилюк также добавил, что шельф Черного моря на юге Украины освоен лишь на 4%. При этом ученые предполагают, что запасы газа в этом районе составляют не менее 40 млрд куб. м на площади в 7 тыс. кв. метров.

Также ранее госменеджер заявлял, что Госгеонедра планирует в октябре-ноябре выставить на аукцион 2 оффшорных участка. И, что в ближайшее время предприятие Причерноморье ГРГП планирует провести комплекс геофизических и геохимических исследований и подготовку к бурению перспективных объектов.

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Напомним, что научно-исследовательское судно ISKATEL второй раз за этот год вышло в рейс для выполнения морских геофизических работ в пределах Килийского-Змеиного выступления, в северо-западный шельф Черного моря.