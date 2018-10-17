МИД поддерживает создание в Украине Пантеона героев, где будет перезахоронен прах знаковых для Украины личностей, которые ныне покоятся за рубежом.

Об этом министр иностранных дел Павел Климкин сказал журналистам, комментируя очередной акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене, сообщает LB.ua.

– Я лично считаю, что в Украине должен быть Пантеон героев. Помните, мы занимались ситуацией, возникшей в отношении Чехии? Я считаю, что нам это нужно и с точки зрения уважения к нашим героям, и с точки зрения того, что это будет воспитывать чувство собственной истории. Для этого необходимы соответствующие решения, но я не вижу никаких проблем, чтобы устроить Пантеон, – заявил он.

Климкин также намекнул, что последний инцидент на могиле Бандеры был подстроен в связи с процессом получения украинской церковью автокефалии.

– Это не было чем-то случайным, это было подстроено по времени к получению Украиной автокефалии. Безусловно, это сознательная попытка провокации перед событиями столетней давности. Это, безусловно, дополнительно нас показать, как праворадикальную реальность. То, что был выбран известный провокатор и что выбрано это время, это говорит нам, что это не случайность, – сказал министр.

Напомним, 15 октября в Мюнхене прокремлевский пропагандист Грэм Филлипс сорвал флаги с могилы Степана Бандеры и прикрепил к кресту баннер с надписью “Здесь похоронен украинский нацист Степан Бандера”.