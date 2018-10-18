Боевики 17 раз открывали огонь по позициям украинских военных. В ходе боевых действий двое бойцов Объединенных сил получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В течение минувших суток боевики вели обстрелы позиций ВСУ в районе населенных пунктов Екатериновка, Новолуганское, Верхнеторецк, Авдеевка, Новомихайловка, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Лебединское и Широкино.
Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Защитников Талаковки противник обстрелял из минометов 120-го калибра.
По позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Новолуганск, Гнутово, Лебединское и Широкино оккупанты осуществляли обстрел из минометов калибра 82 мм.
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По данным разведки, четыре боевика российско-оккупационных войск за прошедшие сутки ранены.
От начала текущих суток противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Гнутово и Водяное на Мариупольском направлении. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Напомним, 16 октября на Донбассе от пули снайпера погиб 20-летний боец Андрей Бойко. Военный служил в первой отдельной танковой бригаде в Донецкой области.