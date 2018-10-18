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К Балуху впервые пустили жену

Супруга украинского политзаключенного Владимира Балуха Наталья 17 октября впервые была на свидании с ним в СИЗО Симферополя.

Володимир Балух

Наталья Балух в комментарии Крымской правозащитной группе рассказала, что свидание было коротким – мужа она видела через стекло, разговаривала с ним по телефону около 1,5 часов.

По ее словам, Владимир Балух держится бодро, несмотря на ослабленное голодовкой здоровье.

Она отметила, что у Владимира ослаблен иммунитет, у него сейчас ОРЗ. Также, помимо обострения хронических заболеваний, его мучает зубная боль.

Женщина передала Балуху лекарства и продукты, так как на время этапа он прекратил голодовку. Она подтвердила, что Владимира 18 октября этапируют в Керченскую колонию.

Владимир Балух сказал жене, что очень беспокоится о ее здоровье и здоровье своей пожилой матери.

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Напомним, 3 октября так называемый Верховный суд Крымаизменил приговор украинскому политзаключенному Владимиру Балуху – с 5 лет колонии общего режима до 4 лет и 11 месяцев.

Фото: Mariana Betsa/Twitter

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