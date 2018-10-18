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Катастрофа Су-27: стало известно имя погибшего американского пилота

В результате падения истребителя Су-27 в Винницкой области погиб американский подполковник, пилот Сет Неринг по прозвищу Джетро.

В результате падения истребителя Су-27 во время военных учений Чистое небо в Винницкой области погиб американский подполковник, пилот Сет Неринг по прозвищу Джетро, ​​ говорится в заявлении 144-го подразделения Нацгвардии Калифорнийской авиации.

Сет Джетро Неринг был пилотом 194-й боевой эскадрильи Калифорнийской воздушной национальной гвардии.

По информации, Джетро более 20 лет был членом семьи 144-го подразделения. Он начал свою карьеру как начальник экипажа, а затем его назначили пилотом.

Более 15 лет Неринг летал на Viper V-F-16, а затем перешел на F-15 Eagle.

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– Любая потеря всегда является тяжелой, и наши мысли и молитвы сейчас направлены на поддержку семьи и друзей Джетро, ​​- отметили в ведомстве.

Напомним, 16 октября в Винницкой области во время выполнения учебно-боевого полета разбился военный самолет Су-27.

Позже стало известно, что к инциденту с катастрофой Су-27 был привлечен военнослужащий США.

Фото: 144th Fighter Wing/Facebook

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