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Кличко: Мы проверим систему видеонаблюдения, чтобы у нас не произошло такой трагедии, как в Керчи

Мэр Киева Виталий Кличко во время открытия заседания Киевского городского совета поручил проверить работу систем видеонаблюдения во всех столичных школах, садах и других учебных заведениях.

Камера спостереження

– Вы знаете о трагедии, которая произошла в городе Керчь. 20 человек, большинство из которых подростки, погибли, большое количество раненых. Я общался с руководителем киевской полиции относительно предупредительных мероприятий. Также я дал поручение городским службам проверить все системы видеонаблюдения, в первую очередь – во всех учебных заведениях столицы, – сказал Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

Мэр напомнил, что в столице все детские сады и школы оборудованы системами видеонаблюдения, данные с которых передаются в городской дата-центра. Этими данными пользуются и правоохранительные органы.

– Я дал поручение проверить, как работает система видеонаблюдения, где у нас есть слабые места, что надо доработать. Мы должны принимать все возможные меры, чтобы таких трагедий, как произошло в Керчи, не произошло у нас, – подытожил Кличко.

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К слову, в Запорожье школьница распылила в одной из школ Шевченковского района газовый баллончик, в результате чего было эвакуировано 353 человека и госпитализировано 10 детей.

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