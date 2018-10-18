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ОБСЕ зафиксировала под Луганском Грады и гаубицы

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали на оккупированных территориях Донбасса 10 реактивных систем залпового огня Град и самоходные гаубицы.

– В неподконтрольном правительству районе наблюдатели видели 10 неподвижных реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 Град, 122 мм) вблизи населенного пункта Хрустальный (бывший Красный Луч, 56 км к юго-западу от Луганска), размещенных там с нарушением линий отвода, – говорится в отчете на сайте ОБСЕ.

Кроме того, за пределами выделенных мест хранения вооружения члены патруля СММ зафиксировали 8 самоходных гаубиц на полигоне в районе Мирного (28 км юго-западнее Луганска).

– Наблюдатели еще раз посетили постоянное место хранения (отведенного) тяжелого вооружения в неподконтрольном правительству районе Луганской области и отметили, что там и дальше не хватает 4 реактивных систем залпового огня (БМ-21), 3 самоходных гаубиц (2С1) и 6 буксируемых гаубиц, – отмечается в отчете.

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Напомним, 10 октября в направлении Симферополя временно оккупированного Крыма была зафиксирована большая колонна военной техники из около 40 грузовых машин различного назначения.

Фото: Getty Images

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