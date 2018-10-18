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Погода в Украине на сегодня, 18 октября (КАРТА)

18 октября по всей территории Украины сохранится теплая и солнечная погода.

Погода в Украине сохранится теплой и солнечной, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях 18 октября будет ясная солнечная погода, температура воздуха до 22 градусов.

На севере страны также без осадков, до 22 градусов тепла.

На юге – до 23 градусов выше нуля. Также солнечно.

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В восточных областях до 23 градусов тепла, без осадков.

В центральных областях солнечно, 20…22 градусов тепла.

В Киеве днем 20…22 градусов тепла, осадков не ожидается.

Напомним, 24 сентября на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей на горе Поп Иван Черногорский выпал первый снег.

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