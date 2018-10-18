Погода в Украине на выходные – 20 и 21 октября – принесет ощутимое похолодание и дожди.

Погода в Украине на выходные будет облачной, местами пройдут дожди, сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 20 октября, в Украине ожидается переменная облачность.

Лишь в западных и восточных областях синоптики прогнозируют дожди.

Теплее всего будет на востоке – 19-22º, а также юге – 19-21º.

Самую низкую температуру ожидают западе – 12-17º.

В Киеве обещают 13-15º тепла. Ветер северный 5-10 м/с, без осадков.

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В воскресенье, 21 октября, на всей территории Украины будет ясно. Дождить будет только на востоке.

Холоднее всего будет на западе – здесь обещают 10-15º.

В то же время на юге температура поднимется до 13-17º.

В Киеве обещают 11-13º тепла. Ветер северный 3-8 м/с, без осадков.

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