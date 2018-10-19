Аграрная партия Украины возьмет активное участие в президентской и парламентской избирательной кампании 2019 и сформирует собственную фракцию в Верховной Раде.

19 октября 2019 в Киеве в конференц-холле НСК Олимпийский состоялся XV очередной съезд Аграрной партии Украины в работе которого приняло участие около 7 тысяч членов партии, говорится в сообщении пресс-службы.

На съезде были рассмотрены и приняты решения по итогам процесса самоочищения, когда впервые в Украине демократическим способом состоялась замена коррумпированного председателя партии, которую инициировали снизу первичные партийные организации.

Были сформированы руководящие органы партии, избраны члены Политического совета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии, переизбраны заместители Председателя Партии, которыми стали Иван Чайковский (председатель Тернопольской областной организации АПУ), Сергей Гайдай (председатель Черниговской областной организации АПУ), Олег Корбан (председатель Киевской областной организации АПУ), Владимир Федоренко (председатель Житомирской областной организации АПУ), Владимир Евдокимов и Алим Мищук.

Начался процесс принятия новой редакции Устава партии и проведения праймериз, об избрании в будущем председателя партии.

Были рассмотрены вопросы стратегии участия Партии в выборах в ОТГ, президентской и парламентской избирательной кампании 2019 года.

По этому поводу председатель партии Юрий Крутько, выступая перед делегатами съезда, отметил, что пройдя этап испытаний. партия открывает новую страницу своей деятельности и главная задача Аграрной партии – сформовать собственную парламентскую фракцию.