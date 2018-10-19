Медицинская реформа, внедряемая в Украине действующим руководством Министерства здравоохранения, вымывает средства из местных бюджетов.

Такое мнение в блоге на сайте Киеввласть высказал народный депутат Украины, член комитета по вопросам бюджета, член фракции Батькивщина Валерий Дубиль.

– Финансирование семейной медицины (первички) возрастает в следующем году на 64,5%, а финансирование больниц и скорых только на 7%. Сравните! Рост финансирования не покрывает даже рост расходов в связи с повышением минимальной заработной платы на 10,8% (до 4173 грн) не говоря уже о росте коммунальных расходов на содержание медучреждений (25-30%). А за какие деньги тогда проводить лечение пациентов, и даже просто закупать лекарства по так разрекламированным гарантированным Нацпереликом? Особенно если учесть, что за 9 месяцев текущего года цены на лекарства выросли еще на 20%, – отмечает В. Дубиль.

По его словам, других источников, кроме госбюджета, финансирование проведения “реформы” медицины власть не предусмотрела.

– А денег выделяет недостаточно (например, в Великобритании на медицину выделяется 18,5% от общих расходов государства – почти вдвое больше, чем в Украине). Поэтому, чтобы показать видимость “реформ”, она концентрирует деньги на отдельных участках всей системы здравоохранения, как и в прошлом, на чем я неоднократно подчеркивал. Остальное же остается недофинансированной, – подчеркнул народный депутат.

По подсчетам экспертной группы В. Дубиля, в текущем году из почти 87 млрд грн на субвенции областям шло 60,5 млрд грн. – именно за эти деньги содержатся больницы (вторичка). Остальные – 26,5 млрд грн. (не более 30%) – централизовались под руководством Минздрава.

– Из них финансировалась так называемая медреформа – то есть, семейная медицина, – пишет депутат.

– В следующем году власти планируют гиперцентрализацию – из 95,5 млрд грн. планируют централизовать уже на 40% больше – 37,3 млрд грн., а в области передать на 3% меньше, чем в 2018 году. При том, что в текущем году дефицит субвенции уже был более 27 млрд грн (или 37% от общей потребности), и его покрытие легло на плечи местных бюджетов. Из-за этого имели и задержку в заработных платах медиков, и их массовое сокращение, – подчеркнул Дубиль.

По его словам, в 2019 году страна будет иметь еще больший дефицит – 39 млрд грн (или 45% от потребности) – именно во столько обойдутся предвыборные реформаторские инициативы власти полупустым местным бюджетам.

– А еще добавьте к этому финансирования медицины из собственных карманов украинцев, о котором я упоминал выше – возникает вопрос: а что вообще делает государство, если медицина не просто не стала бесплатной, а стала более дорогостоящей? – спрашивает В. Дубиль.

По его словам, он вместе со своей экспертной группой и депутатами уже подал законопроект, который способен реально помочь ситуации и снять дополнительную нагрузку с кошельков простых украинцев.