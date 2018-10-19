За прошедшие сутки боевики 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. Потерь среди бойцов ООС нет.

За прошедшие сутки ситуация ситуация на Донбассе оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

– Российские оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом боевики дважды применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Боевики вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, – сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Невельское, Новомихайловка, Степное, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

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Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено.

По данным разведки, в течение суток два боевика уничтожены и четыре ранены.

Напомним, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о возможных переговорах с Киевом о продаже Киеву нового оружия.