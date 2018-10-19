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ООС: враг атаковал из запрещенных минометов и понес потери

За прошедшие сутки боевики 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. Потерь среди бойцов ООС нет.

За прошедшие сутки ситуация ситуация на Донбассе оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

– Российские оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом боевики дважды применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Боевики вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, – сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Невельское, Новомихайловка, Степное, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

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Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено.

По данным разведки, в течение суток два боевика уничтожены и четыре ранены.

Напомним, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о возможных переговорах с Киевом о продаже Киеву нового оружия.

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