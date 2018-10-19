Сегодня в Украине пройдут небольшие дожди и похолодает. На остальной территории антициклон, который удержит сухую погоду.

В большинстве областей сегодня, 19 октября, осадков не ожидается, сообщает Укргидрометцентр.

Местами ожидаются туманы и дымки.

Температура воздуха в Украине составит +17 +23 градуса.

В западных областях – местами небольшой дождь. Температура воздуха днем ​​похолодает до 13-17 градусов тепла.

В северных областях – без осадков. Температура воздуха днем ​​16-20 градусов тепла.

В восточных областях – без осадков. Температура воздуха днем ​​17-22 градуса выше нуля.

В центральных областях – сухая воздушная масса. Температура воздуха днем ​​15-20 градусов выше нуля.

На юге Украины ожидается сухая погода. Температура воздуха днем ​​18-23 градуса выше нуля.

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К слову, обратите внимание на погоду в Украине на выходные – 20 и 21 октября.