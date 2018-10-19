Сегодня в Украине пройдут небольшие дожди и похолодает. На остальной территории антициклон, который удержит сухую погоду.
В большинстве областей сегодня, 19 октября, осадков не ожидается, сообщает Укргидрометцентр.
Местами ожидаются туманы и дымки.
Температура воздуха в Украине составит +17 +23 градуса.
В западных областях – местами небольшой дождь. Температура воздуха днем похолодает до 13-17 градусов тепла.
В северных областях – без осадков. Температура воздуха днем 16-20 градусов тепла.
В восточных областях – без осадков. Температура воздуха днем 17-22 градуса выше нуля.
В центральных областях – сухая воздушная масса. Температура воздуха днем 15-20 градусов выше нуля.
На юге Украины ожидается сухая погода. Температура воздуха днем 18-23 градуса выше нуля.
Читайте: -20 на Новый год 2019: прогноз погоды до конца осени и на зиму
К слову, обратите внимание на погоду в Украине на выходные – 20 и 21 октября.