Рабочие места народных депутатов в зале заседаний Верховной Рады планируют оборудовать сенсорными экранами для голосования.

Управление делами Верховной Рады заказало проведение тендера по ожидаемой стоимости в размере 5,7 млн грн на ремонт зала пленарных заседаний с заменой системы электронного голосования, говорится в заявке на Zakupki.prom.ua.

Согласно тендерной документации, в состав стационарного рабочего места народного депутата должны входить: персональный компьютер/терминальный клиент/специализированное решение, модуль с кнопками для голосования, модуль бесконтактного считывания ID-карты народного депутата Украины, цветной сенсорный экран с диагональю от 10″ до 12″с возможностью голосования по нему, всех видов записи на выступление, микрофон, громкоговоритель, устройство для пользования синхронным переводом, модуль подзарядки всех типов персональных мобильных устройств народно го депутата Украины и электронная табличка с ФИО народного депутата Украины.

Новой системой необходимо оборудовать 450 стационарных рабочих мест нардепов в зале пленарных заседаний, а также президиум парламента, трибуну, рабочее место президента и премьер-министра Украины, ложе правительства и подсистему сопровождения пленарных заседаний.

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Дополнительные 250 мест на балконе и в ложах планируют обустроить средствами синхронного перевода.

Аукцион должен начаться 30 октября. Проектирование должно завершиться по факту выполненных работ, но не позднее 20 декабря.

Проектные работы будут финансировать из госбюджета Украины.

К слову, журналистам могут запретить снимать депутатов в Верховной Раде без их разрешения.

Фото: Николай Белокопытов/ВР